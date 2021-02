Visiomed : plus de 30 tranches d'OCABSA de 5 ME pour se financer

Visiomed : plus de 30 tranches d'OCABSA de 5 ME pour se financer









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiomed explique s'engager dans une politique d'acquisitions "pour construire un acteur de référence de la santé connectée" et met en place le financement permettant d'atteindre cet objectif.

Visiomed a généré un chiffre d'affaires annuel 2020 de 19 ME, contre 10,2 ME en 2019, malgré l'arrêt des activités en santé familiale et dermocosmétique.

Pour amplifier sa dynamique de croissance organique, la société se dit convaincue que les professionnels de santé ont besoin "d'un accompagnement global par un opérateur unique capable d'intervenir sur l'ensemble de la chaine de valeur, depuis les solutions technologiques jusqu'aux ressources humaines (médecin, infirmier, etc.)." Visiomed veut, comme annoncé dès octobre 2019, jouer un rôle fédérateur sur le marché très fragmenté de la santé connectée. Les objectifs financiers présentés dans le cadre du plan stratégique sont liés à la vitesse et à l'ampleur des opérations de croissance externe qui seront réalisées. La société a pour ambition à terme de créer une ETI française de la santé connectée en croissance rentable.

Visiomed a obtenu une nouvelle ligne de financement "plus adaptée à ses ambitions". Le groupe a ainsi conclu, le 12 février dernier, un nouveau financement en fonds propres sous la forme d'une émission d'OCABSA intégralement réservée à Park Capital. Cette ligne vient en remplacement du contrat de financement par émission d'ORNANE mis en place début janvier 2021, dont la capacité de tirage résiduelle s'élevait à 14 ME et qui a été résilié.

Cette nouvelle ligne offre le double avantage de conditions financières plus avantageuses (coût global par tirage de 8% contre 13% pour le contrat précédent) et d'un volume global pouvant-être significativement plus important. L'accord prévoit en effet une ligne de financement maximum de 180 ME brut par tranches d'OCABSA de 5 ME chacune que Visiomed peut suspendre et réactiver à tout moment, sans frais, en fonction des besoins.

Les 4 premières tranches, représentant un total de 20 ME, peuvent être tirées sur la base de la délégation de compétence existante au titre de la 15ème résolution de l'Assemblée Générale du 30 juin 2020. Le 12 février, une première tranche de 5 ME (soit 4,8 ME net compte tenu de la commission d'engagement) a été tirée. Le produit de l'exercice en totalité des BSA liés à cette première tranche s'élèverait à environ 3,2 ME, en complément des 5 ME bruts issus du tirage.

Les 32 tranches suivantes, représentant 160 ME, feront l'objet d'une délégation de compétence soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale mixte annuelle qui sera convoquée avant le 30 juin prochain.

Visiomed ambitionne de réaliser une première acquisition dès le second semestre 2021 en privilégiant "des cibles rentables offrant des synergies commerciales immédiates".