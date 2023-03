Visiomed : ouverture officielle au grand public du centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï

(Boursier.com) — Visiomed annonce l'inauguration et l'ouverture officielle au grand public du 3e centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park (DKP).

A la suite de sa livraison le 3 mars 2023 et après une phase de lancement de quelques jours, le centre de DKP a été officiellement inauguré et ouvert au public le 29 mars avec le soutien de nombreuses personnalités de la Dubai Health Authority, de Dubai Healthcare City Authority, de la Dubai Academic Healthcare Corporation et de TECOM.

L'inauguration du centre de DKP ancre fortement les perspectives de croissance pour Smart Salem en 2023, après une année 2022 record en termes d'affluence et de performance financière :

- Un maillage géographique optimal à Dubaï avec, via DKP, un accès privilégié pour les patients venant de la Palme, d'Emirates Hills, de la Marina, des zones franches du groupe TECOM et du sud de l'Emirat ;

- Une capacité d'accueil de 2 000 personnes par jour sur les 3 centres du groupe offrant un potentiel de croissance très fort pour l'avenir (pour rappel Smart Salem a accueilli 10 034 patients en janvier 2023 sur ses 2 premiers centres, soit environ 460 personnes par jour) sans coût fixe ou investissement significatif supplémentaire

- Une nouvelle dimension avec la proposition de nouveaux services de diagnostics liés aux autorisations administratives : médecine du travail et visas d'employés de maison dans un premier temps, enregistrement de données biométriques pour les documents d'identité, test médical pour l'obtention du permis de conduire et bilan de santé pré-mariage dans un second temps ;

- Le déploiement d'une offre de prévention médicale : bilans de santé exhaustifs, création de profils de risques et services de suivi et d'accompagnement pour les patients, grâce à un projet pilote initié au sein de DKP.