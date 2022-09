Visiomed : ouverture du deuxième centre de Smart Salem

(Boursier.com) — Visiomed annonce la livraison et l'ouverture du deuxième centre de Smart Salem à DIFC, conformément au calendrier annoncé.

Smart Salem a ouvert en 2020, à Dubaï dans le quartier de City Walk, le 1er centre digitalisé proposant des tests d'aptitude médicale (Medical Fitness) indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un service unique et innovant, accrédité par le Dubai Health Authority (DHA - Autorité de Santé de Dubaï) et la General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA - Direction générale de l'Immigration).

Le deuxième centre médical Smart Salem a officiellement été livré le 31 aout, l'ensemble de ces travaux ont été menés par le Groupe GHD, groupe international australien spécialiste des projets d'ingénierie et d'architecture, notamment dans le secteur médical.

Ce centre médical est situé dans le quartier financier de Dubaï à DIFC (Dubai International Financial Center), il bénéficie d'une superficie de plus de 1 100 m2, largement supérieure à celle du centre de City Walk, offrant ainsi la possibilité d'accueillir chaque jour un plus grand nombre de patients.

Ouvert six jours sur sept, du dimanche au vendredi, le centre Smart Salem DIFC introduira également des services complémentaires comme la biométrie et la délivrance de visa et de carte d'identité pour proposer une offre toujours plus complète à ses clients.