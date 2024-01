Visiomed : nouvelle étape...

(Boursier.com) — Visiomed annonce une étape stratégique dans le cadre du déploiement de ses activités en Arabie Saoudite. Via sa filiale Smart Health, le groupe vient ainsi de sécuriser un emplacement "de premier plan" pour implanter son 1er centre médical de plus de 600 m2 au coeur du très dynamique quartier financier de Riyadh : King Abdullah Financial District (KAFD). Le nouveau centre offrira le savoir-faire du groupe, déjà déployé dans les centres Smart Salem à Dubaï, combinant technologie, vitesse de traitement de la donnée patient et expertise médicale. Les patients pourront profiter d'un service de dépistage ultra rapide et digitalisé pour les tests médicaux administratifs ainsi que d'une offre de bilans de santé et de prévention de pointe.

KAFD est un centre d'affaires en plein essor abritant de grandes entités saoudiennes publiques et privées ainsi qu'un large éventail de grandes entreprises internationales qui choisissent l'Arabie Saoudite et KAFD comme nouveau siège régional. La zone KAFD est déjà bien occupée et des extensions du parc immobilier se poursuivent afin d'accueillir davantage de sociétés et également développer des zones commerciales et résidentielles. Riyadh abrite une population de près de 7 millions de personnes. 60% de la population de Riyadh est à 25 minutes de KAFD...

Smart Health va finaliser la phase de conception du nouveau centre, préalable au lancement des travaux. "L'investissement et les modes de financements envisagés sont comparables à ce que le groupe a déjà mis en oeuvre avec succès à Dubaï pour les centres Smart Salem", commente le groupe. Le centre ouvrira ses portes en 2024.