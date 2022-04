Visiomed met fin au contrat OCABSA

(Boursier.com) — Visiomed , acteur clé de la santé connectée, a décidé la résiliation de son contrat de financement en OCABSA conclu avec Park Capital le 12 février 2021. La prise d'effet de cette résiliation interviendra lorsque le solde des OCABSA en circulation auront toutes été converties ou remboursées et au plus tard le 13 mai 2022. Cette décision fait suite à l'intention de résiliation annoncée le 30 novembre 2021 et intervient alors que Visiomed finalise le paiement du solde de l'acquisition de Smart Salem. À compter de ce jour, plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat ne peut être émis.