Visiomed : ''les meilleurs résultats depuis l'introduction en Bourse''

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 du Groupe Visiomed s'élève à 19 millions d'euros (10,2 ME en 2019), soit une progression de +85%. Dans un contexte de crise sans précédent, la société a montré sa capacité à être agile et à s'adapter à la demande en concentrant l'activité commerciale sur la vente d'équipements de protection individuelle (17,9 ME) dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel) et principalement sur le 1er semestre. Les déploiements prévus dans le domaine de la télémédecine (0,7 ME) ont été temporairement ralentis par la crise sanitaire. Les activités cédées (santé familiale et dermocosmétique) ont généré un chiffre d'affaires de 0,4 ME.

Cette activité commerciale portée par la vente d'équipements de protection individuelle faiblement margée pour participer à l'effort national a pesé sur la marge brute qui ressort à 2 ME (4,8 ME en 2019). Mais grâce à la très forte baisse des charges d'exploitation, fruit du travail de transformation de l'entreprise, le résultat d'exploitation a été ramené de -21,9 ME à -6,6 ME en seulement un an.

Les charges de personnel ont été réduites de 60% (effectif passé de 123 début 2019 à 26 fin 2020) et les charges externes ont diminué de près de 50%, grâce notamment au déménagement du siège social et à la réduction des surfaces louées.

Le résultat net de l'exercice ressort à -5,2 ME (-24,1 ME en 2019), soit une perte nette divisée par près de 5 en 12 mois

Situation financière confortée

Fin 2020, Visiomed, qui a engagé la reconstitution progressive de ses fonds propres (-4,4 ME au 31 décembre 2020 contre -5,1 ME à fin 2019), ne portait plus aucune dette financière dans son bilan et disposait d'une trésorerie de 0,8 ME.

La réalisation d'un placement privé de près de 2 ME, en janvier 2021, et le recours à de nouvelles lignes de financement obligataire ont permis de renforcer la trésorerie du Groupe à fin mars 2021. Visiomed dispose maintenant de 15,4 ME de liquidités et quasi-liquidités permettant tout à la fois de couvrir les besoins courants de l'activité au-delà des 12 prochains mois, sans nouveau tirage sur la ligne de financement en obligations convertibles, et de constituer une réserve destinée à la stratégie de croissance externe présentée le 16 février 2021.

Perspectives

Nous affichons tout simplement les meilleurs résultats depuis l'introduction en Bourse de la société et je suis très fier de cette première réussite. Nous allons poursuivre notre mutation pour créer de la valeur dans la durée pour nos actionnaires , commente, Patrick Schiltz, PDG de Visiomed.

A partir de 2021, Visiomed a pour ambition de développer un nouveau modèle d'entreprise innovante dans le domaine de la santé en s'appuyant sur ses 3 piliers : la télémédecine autour de VisioCheck ; les acquisitions ; les dispositifs médicaux destinés à la lutte contre la COVID-19 avec un focus sur les tests de dépistage rapide.

L'objectif est de créer, à terme, des synergies entre ces différents piliers pour construire un groupe sain, pérenne et rentable dans le domaine de la santé et ainsi créer de la valeur pour les actionnaires.

Avant publication, l'action Visiomed est sur un cours de 0,599 euro.