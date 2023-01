Visiomed : la nouvelle stratégie semble porter ses fruits

(Boursier.com) — Visiomed dévoile des performances records au titre de son exercice 2022, avec une forte croissance du chiffre d'affaires consolidé, une hausse continue de l'activité de Medical Fitness et une rentabilité opérationnelle normalisée positive. Les décisions fortes de 2022, dont les ajustements d'activité et de périmètre, offrent de belles perspectives pour 2023, précise le management.

L'EBITDA normalisé ressort en amélioration de 3,4 ME sur 1 an à 0,5 ME, porté par les fortes performances de Smart Salem, les décisions de restructuration sur BewellConnect et les importantes économies de coûts centraux, pour un chiffre d'affaires consolidé de 14,3 ME, multiplié par deux.

Le groupe précise que l'écart avec ses prévisions (chiffre d'affaires consolidé de 18 ME et EBITDA consolidé de 2 ME) est lié à un simple effet de décalage opérationnel (ouverture complète du second centre de Smart Salem au DIFC, pleinement opérationnel le 26 septembre 2022, soit 8 semaines de retard par rapport aux prévisions initiales).

Visiomed Group entend poursuivre son développement et continuer à porter sa vision axée autour de la prévention pour consolider sa position d'acteur de référence dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Guillaume Brémond, Président de Visiomed Group, déclare : "2022 a été une année charnière pour Visiomed Group avec beaucoup d'étapes franchies. Depuis notre arrivée il y a 9 mois, nous avons mis définitivement fin à l'utilisation d'outils de financements dilutifs tout en structurant le financement de nos activités autour d'une levée obligataire de 3,6 MEUR et la signature d'un accord de financement de long terme avec une banque de premier plan (Emirates NBD) pour l'ouverture de nos centres Smart Salem à Dubaï. Nous avons ouvert notre second centre de Medical Fitness au DIFC, pleinement opérationnel depuis le 26 septembre 2022. Ce second centre affiche une montée en puissance plus rapide que le premier à City Walk, contribuant aux 86 892 visites totales effectuées en 2022 et permettant à Smart Salem de réaliser un excellent début d'année. Nous allons continuer à travailler pour faire grandir Visiomed Group sur tous les fronts en 2023 et justifier la confiance de nos actionnaires".