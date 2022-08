Visiomed : l'émission obligataire participative atteint 3,6 ME

(Boursier.com) — Visiomed confirme le succès de son émission obligataire participative dont le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest atteint 3,6 ME. Au total, 3.640.592 obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1 euro, ont été émises et souscrites par 486 investisseurs. Elles ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Visiomed rappelle qu'il s'appuiera sur ce financement pour poursuivre sa stratégie de développement tout en respectant ses engagements de recourir à des sources de financement non dilutives.