Visiomed investit dans ELNA pour 48 millions d'euros

(Boursier.com) — Visiomed et ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, annoncent la signature d'une lettre d'intention en vue d'un rapprochement stratégique et financier. Ce projet, qui comprend une alliance technologique et commerciale et un investissement de Visiomed dans ELNA Médical, représente une première étape de la stratégie de développement par croissance externe annoncée par Visiomed le 16 février dernier et "un nouvel atout majeur dans le développement d'ELNA Médical dans la perspective de son éventuelle introduction en Bourse".

Fondé en 2016 et basé à Montréal, ELNA Médical est rapidement devenu, par une politique offensive d'acquisitions, le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada avec plus de 56 cliniques d'Est en Ouest du pays. Plus de 800 professionnels de santé y prodiguent chaque année des soins de haute qualité en personne et par télémédecine à plus d'un million de Canadiens et à 1.500 organisations.

ELNA Médical a pour ambition de devenir l'un des plus importants réseaux de cliniques médicales intégrant des solutions technologiques avancées en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe vise l'implantation de 100 cliniques d'ici à la fin de l'année et un réseau de 300 établissements d'ici 2 à 3 ans. À cet horizon, ELNA Médical ambitionne un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de dollars et une marge opérationnelle (EBITDA) supérieure à 20%.

Pour soutenir son développement, ELNA Médical a initié une recherche d'investisseurs et a retenu Visiomed en tant que partenaire stratégique offrant des synergies industrielles en complément de l'apport financier.

Dans ce cadre, Visiomed prévoit un investissement en obligations convertibles de 48 millions d'euros (72 millions de dollars canadiens). Ces obligations, qui porteront intérêt au taux annuel de 9% et auront une maturité de 2 ans, ont vocation à être converties en capital. Visiomed deviendrait ainsi un actionnaire de référence d'ELNA Médical.

Cet investissement serait réalisé en plusieurs étapes, grâce aux fonds issus de la ligne de financement en obligations convertibles d'un montant maximum de 180 millions d'euros mise en place par Visiomed en février dernier.

La lettre d'intention engageante est soumise à la levée de conditions suspensives, incluant notamment un audit juridique et financier de la société ELNA Médical par Visiomed et la conclusion des accords stratégiques de coopération. L'objectif des parties est de signer ces accords d'ici à mi-mai 2021. Visiomed informera le marché de toutes avancées dans ce dossier, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité et présentera en détail le projet après la levée des conditions suspensives et avant la prochaine Assemblée Générale.