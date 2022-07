Visiomed Group : succès de l'émission obligataire participative

(Boursier.com) — VISIOMED GROUP, groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce avoir atteint hier, soit en seulement 16 jours, le premier objectif de 2,5 ME de souscription pour son obligation participative. La souscription reste ouverte jusqu'au 15 août 2022.

Thomas Picquette, Directeur Général de VISIOMED GROUP déclare : "Je tiens à remercier l'ensemble des souscripteurs pour leur confiance dans VISIOMED GROUP et dans la direction stratégique que nous avons choisie. Il s'agit d'une date importante dans l'histoire du groupe et le succès de cette émission obligataire ouverte au public montre l'évolution forte de la société en cette année 2022 : nous sommes finançables, nous travaillons maintenant avec une politique structurée en fonction des besoins de nos filiales et de notre plan stratégique, non dilutive, et nous la mettons en place rapidement ! Nous comptons maintenant aller le plus haut possible, chaque souscription supplémentaire nous permettra d'accélérer encore plus."

Pour rappel, l'émission obligataire autorisée par le Conseil d'administration de VISIOMED GROUP le 11 juillet 2022, est accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest jusqu'au 15 août 2022 (www.equisafe-invest.fr).

VISIOMED GROUP s'appuiera sur ce financement pour poursuivre sa stratégie de développement telle que présentée dans son plan du 25 mai 2022 et lors du webinaire animé le 29 juin 2022, tout en respectant ses engagements de recourir à des sources de financement non dilutives :

L'accélération de l'expansion de Smart Salem avec notamment l'annonce de la signature du contrat-cadre avec la Dubai Health Authority (DHA) pour l'ouverture de son 3ème centre[3] ;

Le repositionnement de BewellConnect ;

L'activation de synergies et d'opportunités de croissance externe.

Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 EUR auront une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Le montant de l'émission pourra atteindre 5 ME. La période de souscription s'étend du 12 juillet 2022 12h00 au 15 août 2022 23h59.