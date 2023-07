Visiomed Group : Smart Salem facilite l'accès aux tests biométriques pour les nouveaux résidents des Emirats arabes unis

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce que Smart Salem, filiale à 100% du groupe, propose désormais les services de biométrie permettant la délivrance des cartes d'identité (Emirates ID) en partenariat avec le DIFC.

"Smart Salem cimente son avance en devenant le seul acteur capable de délivrer à la fois le certificat médical obligatoire pour l'obtention d'un visa de résidence et maintenant la prise de données biométriques en 30 minutes, le plus rapide de Dubaï", commente Visiomed qui ajoute : "C'est un tournant majeur pour Smart Salem qui dispose désormais de 3 centres médicaux dans les quartiers d'affaires et résidentiels centraux de Dubaï. Ce service sera disponible pour tous les clients Smart Salem, en phase avec l'arrivée continue de nouveaux résidents dans l'émirat.

L'ajout de ce nouveau service permet aux nouveaux résidents des Emirats arabes d'avoir accès à une plateforme unique intégrant tous les services clés pour une installation rapide et sécurisée.