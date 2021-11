Visiomed Group se félicite de l'évolution d'activité de Smart Salem

(Boursier.com) — Visiomed Group se félicite de "l'excellente dynamique" commerciale de sa filiale Smart Salem depuis son acquisition en août dernier et qui atteint un record de 4,3 ME au 3ème trimestre alors même que la société était en cours de rachat.

Smart Salem est d'ores et déjà en avance sur son objectif annuel de chiffre d'affaires de 13 ME "qui sera très certainement dépassé", explique Visiomed.

Smart Salem exploite le premier et unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. S'appuyant sur les technologies les plus en pointe, Smart Salem est capable de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record, de nombreuses maladies (Covid, VIH, hépatites et tuberculose notamment).