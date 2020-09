Visiomed Group : s'engage pour la e-santé

(Boursier.com) — Visiomed Group, au travers de sa filiale santé connectée BewellConnect, a signé, comme 234 industriels de la e-santé, la charte "Engagé pour la e-santé".

Au travers de cette charte, BewellConnect réaffirme sa position d'acteur majeur de la e-santé et participe à cet engagement collectif visant à oeuvrer pour une modernisation de notre système de soins. Pour Michel Emelianoff, Directeur Général de BewellConnect : Cette signature illustre parfaitement l'exécution de notre feuille de route. En adhérant à cette charte, nous réaffirmons notre volonté de participer de manière collective et construite à la transformation du numérique en santé, pour une santé innovante et transparente, dans l'alignement des directives du gouvernement .

BewellConnect développe depuis toujours des solutions e-santé, pour une meilleure prise charge des patients, notamment dans les lieux les plus isolés. Au travers de ses trois segments forts BewellConnect poursuit cet engagement : sur le selfcare, avec des dispositifs médicaux connectés adaptés à tous, sur la mobilité, avec VisioCheck, l'allié des SDIS, ambulanciers et infirmiers et en points de santé, au travers d'espaces équipés pour la téléconsultation.

Signataire de cette charte, et conformément à cette feuille de route ministérielle, BewellConnect s'engage formellement à conduire plusieurs chantiers numériques :

- développer des systèmes d'information, services et outils numériques conformes aux référentiels et services socles définis par le ministère ;

- attester de la conformité de ces outils ;

- collaborer avec les pouvoirs publics ;

- proposer des applications dans le futur espace numérique de santé ;

- accompagner leurs clients afin que le déploiement de ces outils se fasse dans le respect des principes éthiques, de sécurité et de protection des données personnelles ;

- communiquer largement sur leurs initiatives en e-santé.