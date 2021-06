Visiomed Group : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Visiomed

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire Visiomed Group s'est tenue, le 10 juin, sur première convocation, avec un quorum de 26,52%.

Les actionnaires présents et représentés ont voté l'ensemble des résolutions présentées dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) à plus de 94%. Les résolutions présentées dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaires (AGE) ont été adoptées à plus de 90%, à l'exception de la résolution 22 (Plan d'Epargne Entreprise), rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'administration.

Par ailleurs, la résolution 12 (OCABSA), qui a reçu plus de 2/3 de votes favorables nécessaires à son approbation mais sur un quorum inférieur au minimum requis, compte tenu des voix hors vote, sera représentée au vote lors d'une nouvelle Assemblée générale extraordinaire convoquée le 24 juin. Elle se tiendra à huis clos.

Le détail des votes de l'Assemblée générale de ce 10 juin, et les modalités de participation à la prochaine Assemblée générale du 24 juin seront mis prochainement en ligne sur le site Internet de la société.