Visiomed Group : record d'affluence au sein des centres Medical Fitness de Smart Salem

(Boursier.com) — Visiomed , groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce un nouveau record d'affluence au sein des centres Medical Fitness de Smart Salem, filiale à 100% du Groupe. En effet, plus de 10.000 personnes sont venues dans un centre en janvier 2023 pour une prestation de Medical Fitness, soit une hausse de +47% par rapport au mois de janvier 2022.

"Cette performance est un palier important dans l'histoire de Smart Salem et confirme les excellents résultats de l'année 2022", estime le groupe qui précise que l'exercice 2023 "s'annonce très positif" pour Smart Salem et Visiomed Group, avec notamment l'ouverture prochaine d'un 3e centre dans le quartier de Dubai Knowledge Park. Prévue au 1er trimestre 2023, cette ouverture augmentera la capacité d'accueil des centres Smart Salem à 2.000 visites/ jour et complètera un maillage territorial optimal à Dubaï.

"Visiomed Group commence fort l'année 2023 avec un premier record. Atteindre plus de 10.000 visites sur un mois calendaire est une étape importante et confirme la trajectoire de croissance exceptionnelle de Smart Salem tout en assurant d'ores et déjà une belle profitabilité à notre Groupe. Notre objectif est de consolider cette dynamique de croissance tout en augmentant notre taux de remplissage et donc nos marges. En effet, sur des bases de fréquentation aussi élevées, chaque visite additionnelle se traduit presque exclusivement en profit pour le Groupe sur nos deux centres, compte tenu d'un coût marginal extrêmement faible", commente Guillaume Bremond, Président de Visiomed Group.

L'action Visiomed est actuellement sur un cours de 0,37 euro.