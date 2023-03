Visiomed Group : ouverture d'un 3e centre médical digitalisé à Dubaï

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce la livraison et l'ouverture dans les délais prévus du 3e centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park (DKP).

Près de 6 mois après l'ouverture de son second centre au DIFC en septembre 2022, Smart Salem accélère et ouvre son 3e centre digitalisé spécialisé dans le 'Medical Fitness Assessment', bilans de santé indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis.

Conformément au calendrier annoncé, le 3e centre médical Smart Salem a été officiellement livré le 3 mars et a engagé une phase de 'soft opening' de quelques jours avant une ouverture au public la semaine prochaine. Il dispose d'un équipement à la pointe de la technologie permettant de délivrer des "Medical Fitness Tests" mais également d'accueillir de nouveaux services, en ligne avec la volonté de diversification de Smart Salem (notamment médecine du travail et données biométriques).

Ce 3e centre est situé à Dubaï Knowledge Park, une des principales zones franches opérées par le groupe TECOM (présent également dans 9 autres districts). Il dispose à date de 5 salles de prélèvement sanguin et d'une salle de radiologie (offrant la même capacité que City Walk) réparties sur 1.100 m2 et deux niveaux, avec de l'espace pour de futurs développements.