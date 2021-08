Visiomed Group : le chiffre d'affaires recule à 7,6 ME sur le 1er semestre

Visiomed Group : le chiffre d'affaires recule à 7,6 ME sur le 1er semestre









(Boursier.com) — Visiomed Group accélère son développement par des opérations stratégiques de croissance externe offrant d'importantes synergies et permettant de renforcer la croissance organique qui repose sur des temps d'adoption longs pour les stations de téléconsultation. Une première acquisition vient d'être réalisée au travers du rachat de Smart Salem, centre médical digitalisé de dernière génération aux Emirats Arabes Unis. Afin de donner une vision du nouveau périmètre de l'entreprise, Visiomed Group publie un chiffre d'affaires semestriel proforma de 7,6 millions d'euros contre 18,5 ME au 1er semestre 2020. Le groupe avait alors bénéficié, au 1er semestre 2020, d'importantes commandes pour des équipements de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

L'activité liée aux stations de téléconsultation VisioCheck a généré, au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 0,3 ME, chiffre non représentatif des nombreuses négociations commerciales avancées. Ces négociations pourraient générer un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3 ME, dont l'essentiel pourrait être signé d'ici à la fin de l'année pour des déploiements et des facturations majoritairement en 2022.

Ce développement est réalisé dans un contexte financier maîtrisé avec une trésorerie brute de 12,6 ME au 30 juin 2021.

Précisions que Smart Salem a pour ambition de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 13 ME en 2021.