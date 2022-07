Visiomed Group lance une obligation non convertible à 10,50%

(Boursier.com) — Visiomed annonce l'émission d'obligations non convertibles d'un montant minimum total de 2,5 millions d'euros sous la forme d'une offre de financement participatif ouverte à tous via la plateforme Equisafe Invest.

Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1 Euro auront une maturité de 2 ans et seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Le montant minimal de l'émission sera de 2,5 ME.

La période de souscription s'étendra du 12 juillet 2022 au 15 août 2022.