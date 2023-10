Visiomed Group : l'AMF reproche 13 communications trompeuses aux anciens dirigeants

(Boursier.com) — L 'AMF reproche treize communications trompeuses à Visiomed entre 2017 et 2019. Le collège du gendarme de la Bourse a requis un total de 1,35 ME d'amendes contre la société et ses deux anciens dirigeants, pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, dans une affaire de manipulation de marché.

Les faits reprochés datent de fin 2017 et juillet 2019. Il s'agit d'informations qui "présentait la situation de Visiomed plus positives que la réalité" selon le rapporteur de l'enquête réalisée par le gendarme boursier.

Dans le détail, le représentant du Collège de l'AMF a proposé des amendes de 750.000 euros contre Eric Sebban, fondateur et PDG du groupe avant juin 2018 et de février à juin 2019, de 500.000 euros contre Olivier Hua, PDG entre juin 2018 et février 2019, et de 100.000 euros contre Visiomed.

Une sanction de 200.000 euros a aussi été demandée à l'encontre de Negma Groupe, une société d'investissement qui a participé à des levées de fonds de Visiomed, et à qui il est reproché de ne pas avoir déclaré des franchissements de seuil au capital de l'entreprise en 2019 à quatre reprises.

Pour l'AMF, Visiomed a "trompé" le marché en annonçant des perspectives de croissance de son chiffre d'affaires basées sur des commandes pas encore contractées fermement, en surévaluant le déploiement de ses stations de téléconsultation Visiocheck et en donnant des informations incomplètes et trompeuses sur ses levées de fonds.

Eric Sebban a assuré avoir reçu deux bons de commande avant les communications incriminées, mais dans lesquels il manquait des informations pour être valides. Il estime que Visiomed n'a pas apporté, voire a supprimé, des pièces utiles aux enquêteurs.