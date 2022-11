Visiomed Group en discussions exclusives avec Abrar pour une implantation sur le marché saoudien

(Boursier.com) — Visiomed Group a signé une lettre d'intention (LOI) et est entré en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications Co. dans le cadre de son entrée en Arabie Saoudite.

Dans le cadre de son plan stratégique présenté au printemps 2022, Visiomed Group a annoncé son ambition de déployer son offre dans la région du Golfe, en s'appuyant notamment sur le savoir-faire de Smart Salem. Fort du développement de sa filiale sur le marché Dubaïote (2 centres Medical Fitness ouverts et un 3ème en cours de construction), Visiomed Group souhaite engager la nouvelle phase de développement et déployer ses activités dans de nouvelles géographies.

Visiomed Group et Abrar étudient les besoins du marché avec des segments identifiés : "Medical Fitness", diagnostic (biologie médicale et check-up) et offre de prévention. Ces discussions pourraient aboutir à la création d'une co-entreprise dédiée à ces activités en Arabie Saoudite.

Dans le cadre de ce projet, chaque partenaire apporterait des contributions complémentaires pour assurer les fondamentaux d'un déploiement régional réussi :

- La compétence des équipes managériales et opérationnelles de Visiomed Group et la pertinence de l'offre de service différenciée de Smart Salem ;

- Le savoir-faire industriel d'Abrar et son expérience locale en termes de partenariats avec de grands groupes technologiques internationaux (Thales, Airbus, Motorola notamment).

Visiomed Group se félicite de cette première étape franchie. Dans le cadre de cette exclusivité, conclue pour une durée initiale de 3 mois, le groupe consacrera des moyens humains, financiers et technologiques importants pour explorer cette nouvelle opportunité, en phase avec sa volonté de développement et de croissance.