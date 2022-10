Visiomed Group devrait améliorer sa rentabilité au 2e semestre

(Boursier.com) — Dans la lignée du dynamisme d'activité s'établissant à 8,8 millions d'euros au 1er semestre 2022, Visiomed Group réalise des performances financières en forte progression sur la période, avec notamment un Ebitda normalisé à l'équilibre et une trésorerie nette positive.

Le résultat net consolidé est une perte de -2,4 ME (-3.,6 ME au 1er semestre 2021). L'écart entre l'Ebitda consolidé et le résultat net consolidé tient aux amortissements des immobilisations corporelles (machines et équipements) liées aux centres Smart Salem ; aux charges financières liées au paiement de solde de l'acquisition de Smart Salem et aux charges exceptionnelles comprenant les coûts de départs de l'ancienne direction au printemps 2022.

Trésorerie

Au 30 juin, le groupe affiche des fonds propres de 27,4 ME et une trésorerie nette de 2 ME, en amélioration de 0,4 ME par rapport au 31 décembre 2021.

Le 1er semestre a été marqué par la fin du contrat d'OCABSA avec Park Partners. Une dernière tranche de la ligne de financement a été tirée en janvier 2022 et l'intégralité des obligations ont par la suite été converties entre mars et mai 2022. La société affiche donc un endettement financier brut nul au 30 juin 2022.

Le Groupe travaille à la consolidation de sa structuration financière.

Perspectives

Grâce à la bonne mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route stratégique depuis le printemps 2022, le groupe est confiant dans la poursuite d'une dynamique de croissance et d'amélioration de la rentabilité sur la seconde moitié de l'année.