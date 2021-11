Visiomed Group : des tests Covid dans les hôtels à Dubaï

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce l'ouverture d'un nouveau service de sa filiale Smart Salem auprès des plus grandes enseignes hôtelières internationales. Smart Salem a ainsi créé un service de diagnostic implanté directement dans des hôtels afin d'opérer des tests rapides de dépistage du Covid-19.

L'objectif est de faciliter les démarches des voyageurs internationaux, aussi bien les touristes que la clientèle d'affaires qui ont l'obligation de présenter un test récent durant leur séjour et avant de quitter le territoire, mais aussi l'ensemble du personnel de ces établissements.

Ce service, lancé en septembre, est déjà opérationnel dans 10 complexes hôteliers de Dubaï regroupant les plus prestigieux groupes internationaux (Adress Hotel & Resorts, Hilton, IHG Hotel & Resorts, Vida Hotel & Resorts). Cette liste vient tout juste d'être enrichie avec 2 établissements des groupes Accor (Sofitel) et Marriott Bonvoy (The Ritz-Carlton). Une dizaine d'hôtels supplémentaires devraient être équipés avant la fin de l'année.

D'ici à la fin de l'année, Smart Salem a pour ambition de tester plus de 7 000 patients. Cette activité pourrait à elle seule générer plus de 3,5 ME de chiffre d'affaires en 2021 avec une marge nette de plus de 40%.