Visiomed Group contribue à la levée de fonds de MIS

Visiomed Group contribue à la levée de fonds de MIS









(Boursier.com) — Visiomed Group participe au nouveau tour de financement de Medical Intelligence Service (MIS). Grâce à cette levée de fonds, MIS souhaite engager son déploiement commercial, tant en France qu'à l'International (Brésil, Chine, US), en déployant MedVir, son système d'Intelligence Artificielle, sur le marché en forte croissance des solutions de suivi patients distants estimé à 893 M$ en 2020.

Depuis 2015, Visiomed Group a investi 600 kE dans MIS, dont 100 kE dans le cadre de cette dernière levée de fonds de 850 kE aux côtés d'un nouvel actionnaire. Ce tour de financement valorise MIS à hauteur de 6 ME. Visiomed Group détient désormais 24% de son capital.

Visiomed Group et MIS étudient les possibilités de collaboration afin de proposer le système expert MedVir aux professionnels de santé, notamment dans les EHPAD : détermination de l'urgence d'une consultation et lancement d'une téléconsultation via le VisioCheck et les services d'urgence (triage des patients).

Rappelons que MIS a été créé par des médecins urgentistes et de terrain afin de développer un système d'aide à la décision médicale dans les situations d'urgence grâce à l'intelligence artificielle. Dans une situation médicale d'urgence il est nécessaire : de pouvoir établir un diagnostic précis ; d'émettre une recommandation immédiate sur le niveau de réponse à apporter.

MIS commercialise MedVir un outil de pré-diagnostique, basé sur une structure de réseau neuronal. C'est une Intelligence Artificielle mixte qui combine les logiques symboliques (algorithme programmé) et connexionnistes (collection de données pour améliorer l'algorithme), permettant la résolution de problèmes complexes. MedVir permet donc en temps réel d'établir un diagnostic précis et d'émettre une recommandation immédiate sur le niveau de réponse à apporter. La fiabilité du diagnostic est de 87% quant aux hypothèses diagnostiques proposées au départ.