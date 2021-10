Visiomed Group : comptes semestriels proforma

(Boursier.com) — Compte -tenu de la profonde transformation de Visiomed Group liée à l'acquisition de Smart Salem en août 2021, la société a décidé de publier des comptes proforma, en plus de ses comptes consolidés, afin de donner une image de son nouveau périmètre d'activité.

Ainsi, le chiffre d'affaires proforma du 1er semestre 2021 s'élève à 7,6 millions d'euros (18,6 ME en données consolidées au cours du 1er semestre 2020). Pour mémoire, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 intégrait la vente d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel) à hauteur de 17,6 ME. L'activité de BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck a généré, au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 0,3 ME (0,6 ME au 1er semestre 2020).

Grâce à la maîtrise des charges d'exploitation de BewellConnect et à la contribution de Smart Salem, Visiomed Group présente un excédent brut d'exploitation proforma à l'équilibre au 1er semestre 2021 (-3,2 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net semestriel proforma ressort à -0,1 ME (-0,2 ME en données consolidées à fin juin 2020).

Au 30 juin 2021, Visiomed Group disposait de 12,1 ME de trésorerie, grâce au recours à sa ligne de financement obligataire (0,8 ME à fin 2020). Les capitaux propres ont également été reconstitués, à 2,4 ME (-4,4 ME à fin 2020).

Visiomed Group dispose de 6,2 ME de liquidités et quasi-liquidités, après paiement de 8 ME lié à l'acquisition de Smart Salem. Le paiement du solde, incluant une part indexée sur les résultats annuels 2021, sera étalé entre 2021 et 2022 et comprendra une partie payée en actions Visiomed Group, avec un engagement de conservation des titres d'au moins 12 mois.

Visiomed Group poursuit l'étude de nouvelles opportunités de croissance externe afin de consolider son portefeuille d'activités et d'optimiser ses perspectives de croissance rentable.