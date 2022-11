Visiomed Group : BewellConnect devrait se rapprocher de WCS

(Boursier.com) — Visiomed Group et les actionnaires de Whealthy Care Solutions (WCS) ont signé un accord validant leur entrée en négociations exclusives pour un rapprochement entre WCS et BewellConnect, et dessinant les principaux termes de cette opération.

Whealthy Care Solutions est un acteur de référence de la commercialisation et du déploiement de services de santé connectée s'appuyant sur un écosystème de technologies innovantes. Le modèle économique de WCS est axé sur une activité de services de "conciergerie de santé et de bien-être" qui se déploie autour de : la commercialisation de solutions technologiques novatrices ; et l'animation de ce service afin de générer des revenus récurrents.

BewellConnect, filiale de Visiomed Group et pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation, est un partenaire technologique de référence de WCS depuis plus de 1 an, avec des réussites importantes telles que le développement d'une offre de cabine de santé pour le groupe de grande distribution italien Iper.

Ce rapprochement marquerait l'aboutissement de la revue stratégique initiée au printemps 2022 par le nouveau management de Visiomed Group pour sa filiale, autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques.

Ce rapprochement prendrait la forme d'une co-entreprise qui se verrait apporter l'ensemble des ressources nécessaires à son futur développement :

- l'apport par les actionnaires de WCS des titres des sociétés WCS SRL (Italie) et WCS LLC (USA), incluant notamment des contrats, prospects dynamiques et équipes ayant démontré un savoir-faire commercial important ;

- l'apport par Visiomed Group des titres de BewellConnect, incluant notamment un écosystème de produits éprouvés ainsi qu'un savoir-faire technologique porté par les équipes de la société ;

- un apport en financement des 2 parties, permettant la mise en place du plan de développement du nouvel ensemble dès 2023.

A l'issue de ces opérations, Visiomed Group détiendrait 40% de la nouvelle entité, les actionnaires de WCS en détiendraient conjointement 60%.

Rodolphe Bioche, Président et fondateur de Whealthy Care Solutions, prendrait la Direction Générale de ce nouvel ensemble.

La réalisation de cette opération reste conditionnée à la réalisation satisfaisante de conditions préalables standard (accord sur l'ensemble de la documentation juridique, conclusions satisfaisantes des audits par les parties, etc.). Elle pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2022.

Pour rappel, BewellConnect, qui compte 12 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 2,4 ME et un Ebitda normalisé de -0,8 ME au 1er semestre 2022.