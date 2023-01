Visiomed Group : BewellConnect désormais au sein de Bewellthy

(Boursier.com) — Visiomed Group et les actionnaires des sociétés WCS SRL (Italie) et WCS LLC (USA) annoncent le rapprochement de WCS et BewellConnect au sein d'une nouvelle joint-venture nommée

BEWELLTHY. Ce rapprochement fait suite à la signature d'un accord, annoncé le 15 novembre dernier, validant l'entrée en négociations exclusives pour un rapprochement entre WCS et BewellConnect et dessinant les principaux termes de cette opération. BEWELLTHY est détenue, à ce jour, à 50,12% par

les actionnaires de WCS et 49,88% par Visiomed Group.

Whealthy Care Solutions est un acteur de référence de la commercialisation et du déploiement de produits et services de santé connectée s'appuyant sur un écosystème de technologies innovantes. Le modèle économique de WCS est axé sur une activité de conciergerie de santé et de bien-être via la commercialisation de solutions technologiques novatrices en télésanté (mallettes, bornes, espaces de santé connectée) et l'activation de revenus récurrents (suivi et rating non-médical, bilans de santé, téléconsultation).

Ce rapprochement marque l'aboutissement de la revue stratégique initiée au printemps 2022 par le management de Visiomed Group pour sa filiale BewellConnect, autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques.

Visiomed Group quitte la présidence de BewellConnect et

n'aura pas le contrôle de BEWELLTHY. La nouvelle entité BEWELLTHY sera donc consolidée par mise en équivalence au sein de Visiomed Group dès aujourd'hui. Pour rappel, BewellConnect, qui compte 12 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 2,4 MEUR, un EBITDA normalisé de -0,8 MEUR au premier semestre 2022.