Visiomed Group : belle performance des centres Smart Salem

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce un record d'affluence de sa filiale Smart Salem au mois d'octobre 2023. Après une croissance en volume de 34% au 1er semestre 2023, et de 60% au 3e trimestre 2023, Smart Salem confirme sa dynamique en accueillant 12.617 personnes en octobre 2023 (+56% en volumepar rapport à octobre 2022). "Il s'agit d'une nouvelle performance record de Smart Salem qui fait évidemment écho aux excellents chiffres déjà publiés et qui valide la stratégie mise en place. L'ensemble des équipes réalise un travail remarquable et indispensable dans l'affirmation de Visiomed Group comme acteur de référence aux Emirats arabes unis et au Moyen-Orient", commente Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group.

L'activité de Smart Salem bénéficie de la stratégie mise en place et du travail important réalisé depuis 2022 :

1) La montée en puissance de ses deux nouveaux centres ouverts en septembre 2022 et mars 2023 ;

2) La diversification des tests Medical Fitness proposés et des nouvelles offres de tests de Bilan de santé ;

3) Le renforcement de la stratégie marketing et commerciale de Smart Salem avec la mise en place des outils et équipes afin de pérenniser la tendance de croissance et le développement des nouvelles offres.