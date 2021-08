Visiomed Group acquiert Smart Salem

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de Smart Salem, l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Emirats Arabes Unis.

En 2021, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros et une rentabilité nette d'environ 50%. A fin juin 2021, Smart Salem a déjà généré un chiffre d'affaires de 7,4 ME, parfaitement en ligne avec son objectif annuel. Dans le cadre de son plan de développement, Smart Salem vise, en 2022, un chiffre d'affaires de 16 ME et un résultat net de 9 ME, puis, en 2023, un chiffre d'affaires de 20 ME et un bénéfice net de 12 ME. Visiomed Group confirme ainsi sa capacité à accélérer son développement par des opérations stratégiques de croissance externe offrant d'importantes synergies.

Visiomed Group a acquis 100% du capital de Smart Salem sur la base d'une valorisation globale d'un peu plus de 4 fois le bénéfice net attendu en 2021. Le paiement sera étalé entre 2021 et 2022 et comprendra une partie payée en actions Visiomed Group avec un engagement de conservation des titres d'au moins 12 mois.

L'acquisition deviendra définitive après l'approbation des autorités locales, qui devrait intervenir dans les prochains jours. Smart Salem sera consolidé dans les comptes de Visiomed Group à compter de la date d'acquisition définitive.

Une présentation complète de Smart Salem est disponible sur le site internet de Visiomed Group.