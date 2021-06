Visiomed : gros investissement à Dubaï

(Boursier.com) — Visiomed a signé une lettre d'intention engageante (LOI binding), en vue de l'acquisition de Smart Salem (smartsalem.ae), premier et unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

L'accord prévoit un investissement du groupe français à hauteur de 16 ME pour détenir 60% du capital de Smart Salem valorisant ainsi la société à 26,6 ME. Visiomed Group prévoit de financer cette acquisition par la trésorerie issue de sa ligne de financement en obligations convertibles et d'investir également jusqu'à 12 ME additionnels sous forme de compte-courant d'associé, pour accompagner le développement de Smart Salem. Un premier versement de 4 ME est programmé à la suite de la finalisation de l'acquisition afin de soutenir l'ouverture d'un nouveau centre médical.

Les fondateurs de Smart Salem resteront actionnaires à hauteur de 40% et prévoient d'investir 2 ME dans Visiomed Group par voie de souscription de titres dans le cadre d'une augmentation de capital réservée.

Smart Salem a inauguré en février 2020 son premier centre d'examens médicaux dernière génération s'appuyant sur les technologies les plus en pointe afin de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record, via un test sanguin et une analyse radiologique, de nombreuses maladies (VIH, hépatites et tuberculose notamment). Cette procédure, appelée "Medical Fitness", est légalement indispensable à l'obtention d'un Visa de travail ou de résidence aux Émirats Arabes Unis.

Smart Salem est capable de dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient afin d'obtenir un Visa de résidence en l'espace de 30 minutes, grâce à une digitalisation totale du parcours des patients, là où le processus des centres d'examens historiques aux Emirats Arabes Unis prennent entre 10 à 15 jours. Le centre médical effectue les prélèvements grâce à la robotique et aux dispositifs médicaux connectés, traite les analyses et délivre l'ensemble des résultats en temps record grâce à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle augmentée.

En 2021, grâce à la montée en puissance de son premier centre d'examen médical, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 ME et un résultat net de plus de 7 ME, soit une rentabilité nette supérieure à 50%. Dans le cadre de son plan de développement, Smart Salem vise 16 ME de chiffre d'affaires et 9 ME de résultat net en 2022, grâce à l'ouverture d'un deuxième centre. L'ouverture d'un 3ème centre doit permettre de porter le chiffre d'affaires à 20 ME en 2023 avec 12 ME de bénéfice net avant de poursuivre son déploiement dans les autres Emirats Arabes Unis.

Pour soutenir son développement, Smart Salem a initié une recherche d'investisseurs et a retenu Visiomed Group en tant que partenaire stratégique offrant des synergies commerciales fortes en complément de l'apport financier.

Visiomed Group confirme par cette opération son ambition d'accélérer son développement par des opérations stratégiques de croissance externe. Grâce à cette acquisition, la société pourra accélérer la transformation digitale de centres d'examen en France et en Europe via un transfert de savoir-faire, de compétences et de technologies éprouvées par Smart Salem. Des premiers contacts ont d'ores et déjà été initiés avec des groupes européens de laboratoires médicaux pour intégrer le parcours client et accélérer leur transformation digitale. Visiomed Group apportera l'expertise de sa filiale BewellConnect dans le domaine de la télémédecine afin d'offrir des services complémentaires s'appuyant sur la plateforme VisioCheck d'une part et la position d'acteur de santé connectée de Smart Salem dans les Emirats Arabes Unis d'autre part. Un vaste marché en forte croissance et avec un fort appétit pour les nouvelles technologies s'ouvre à Visiomed Group avec cet accord.

Visiomed Group informera le marché de toutes avancées dans ce dossier, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.