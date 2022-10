Visiomed : forte croissance de Smart Salem

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Visiomed atteint 8,8 millions d'euros soit +8,5ME comparé au chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021. Cette croissance est principalement liée à : la contribution de Smart Salem, société acquise en août 2021 (+6,4 ME) et à la croissance organique de BewellConnect (+2,1 ME).

Visiomed indique que Smart Salem dispose des bases solides pour poursuivre son cycle de forte croissance. En revanche, la revue stratégique de l'activité de BewellConnect se poursuit autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques. Le plan d'optimisation, entamé lors du 1er semestre 2022, aura un effet plein sur le 2e semestre, et offre plus de latitude au Management pour des investissements et des recrutements ciblés.