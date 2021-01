Visiomed : financements sécurisés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiomed annonce la mise en place d'un financement en fonds propres d'un montant maximum de 20 ME, sous la forme d'une émission d'ORNANE intégralement réservée à Atlas Special Opportunities, ainsi qu'un premier tirage de 6 ME reçu le 5 janvier 2021. Comme annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels 2020, Visiomed disposait, à fin septembre 2020, de 2 ME de liquidités et quasi-liquidités et d'un besoin de financement estimé à environ 7 ME sur les 12 prochains mois. Au 31 décembre 2020, grâce au travail réalisé sur la structure de coûts et aux mesures d'optimisations de la trésorerie, Visiomed disposait d'environ 1,2 ME de liquidités et quasi-liquidités et d'un besoin de financement stable d'environ 7 ME sur les 12 prochains mois.

L'émission d'ORNANE de 6 ME réalisée permet ainsi de couvrir l'essentiel du besoin à 12 mois, la Société travaillant activement sur la mise en oeuvre des ressources financières complémentaires, et ainsi de poursuivre son développement commercial, notamment par :

- La commercialisation des solutions de santé connectée, aussi bien en France qu'à l'international, dans le cadre de nouveaux partenariats en cours de déploiement ;

- Le développement de la nouvelle offre d'Espaces de santé mutualisés ;

- La distribution d'équipements de protection individuelle et de tests de dépistage (virologique, sérologique et antigénique) dans le cadre de la campagne de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Au-delà de ces objectifs de croissance organique, comme indiqué lors de la présentation de la feuille de route, Visiomed Group est également à l'écoute des opportunités de rapprochement et envisage de jouer un rôle fédérateur sur le marché très fragmenté de la santé connectée, afin d'accélérer son développement.

La ligne de financement optionnelle qui peut aller jusqu'à 14 ME pourra être utilisée pour mener à bien ce volet additionnel du plan, étant précisé que la Société travaille sur d'autres pistes alternatives de financement pour optimiser sa structure financière.