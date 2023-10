Visiomed : fait le point sur les suites judiciaires données à un récent communiqué

(Boursier.com) — Le 22 septembre, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance en faveur de Visiomed Group, aux termes de laquelle, il a considéré :

- "que la société BewellConnect et Monsieur Guibert ont commis un dénigrement en communiquant publiquement sur un contentieux, avant au surplus qu'il ne soit introduit ou ne donne lieu à une quelconque décision de justice ou administrative" (aucun contentieux n'ayant été engagé à l'encontre de Visiomed Group) ;

- "que le trouble manifestement illicite est caractérisé" ;

- "que le dommage est imminent : Monsieur Guibert revendiquant clairement son souhait de continuer à dénigrer Visiomed Group".

En conséquence, le Président du Tribunal de commerce de Paris a jugé "que le dénigrement était caractérisé" et a enjoint "la SAS BewellConnect, M. Laurent Guibert, M. Rodolphe Bioche, Mme Ghislaine Mercier, la SAS Bewellthy et la SAS Medsco Invest" :

- "de s'abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent BewellConnect et/ou Monsieur Guibert et/ou Bewellthy et/ou Medsco lnvest à Visiomed Group" ;

- "de s'abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedln, lnstagram " ;

- "le tout sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté".

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a solidairement condamné BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, Madame Mercier et Messieurs Bioche et Guibert à 15.000 euros de frais de procédure.

La décision est susceptible d'appel, étant précisé qu'un éventuel appel ne serait pas suspensif et que la décision devra en tout état de cause être respectée, "ce à quoi Visiomed Group s'attachera".

Visiomed Group précise par ailleurs que, contrairement aux déclarations passées de Monsieur Guibert, les dirigeants de BewellConnect ne se sont pas spontanément placés sous la protection du Tribunal de commerce de Nice, mais ont été convoqués par ce dernier au titre de la prévention des difficultés des entreprises.

Enfin, comme Visiomed Group l'avait annoncé le 21 août, une plainte pour diffusion d'informations inexactes et trompeuses sur le marché a été déposée auprès du parquet de Paris ; une plainte en diffamation a également été déposée auprès du Doyen des juges d'instruction de Pontoise.

Après ces explications, l'action Visiomed gagne 2,2M à 0,377 euro.