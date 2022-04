Visiomed : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Visiomed annonce une évolution de sa gouvernance, fidèle à l'impulsion souhaitée par son nouvel actionnaire de référence, la société d'investissement Park Partners GP. L'Assemblée générale des actionnaires réunie hier a approuvé la nomination de 4 nouveaux administrateurs au conseil d'administration de Visiomed, à savoir Guillaume Bremond, Thomas Picquette, Anne Gaignard (administrateur indépendant) et Sébastien Boucraut (administrateur indépendant). Lors du 1er conseil d'administration suivant l'Assemblée générale des actionnaires, Michel Emelianoff, Serge Morelli, Michel Razou et Patrick Schiltz ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs. Le Conseil d'administration a alors décidé de nommer Guillaume Bremond au poste de Président du conseil et Thomas Picquette au poste de Directeur général. Ces derniers auront pour mission de "cristalliser la valeur intrinsèque du groupe Visiomed et son potentiel de développement".

Guillaume Bremond, nouveau Président du Conseil d'administration de Visiomed, déclare : "Je suis honoré d'intégrer le Conseil d'administration de Visiomed Group et d'en prendre la direction. Je suis également très enthousiaste à l'idée d'accueillir Thomas Picquette en tant que Directeur général. Il nous fera bénéficier de sa riche et indiscutable connaissance du secteur et de son expérience, notamment en matière de croissance externe".

Thomas Picquette, nouveau Directeur général de Visiomed, ajoute :Je me réjouis de rejoindre Visiomed Group dont la croissance est actuellement en plein essor et que j'entends consolider dans les années à venir".

Guillaume Bremond est un spécialiste de la finance d'entreprise disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en banque d'affaires. Thomas Picquette est un spécialiste de la finance d'entreprise pour les sociétés Midcap disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en conseil en fusions et acquisitions. Anne Gaignard possède 35 ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers. Sébastien Boucraut a 25 ans d'expérience en gestion, transformation, restructuration et développement d'entreprises dans des environnements d'affaires internationaux et dans de grands groupes industriels ainsi que dans des startups.