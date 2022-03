Visiomed : énorme rebond !

(Boursier.com) — Visiomed flambe de 52% désormais ce lundi, à près de 0,26 euro dans un volume nourri représentant plus de 9% du tour de table. Le groupe a annoncé qu'une évolution de sa gouvernance était proposée sous l'impulsion de son nouvel actionnaire de référence, Park Partners GP. En février 2021, Park Partners est devenu le partenaire financier de Visiomed et a permis à la société de lever 25 ME à date sous forme d'OCABSA. Ces fonds ont notamment permis de financer l'activité de BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck et surtout l'acquisition de Smart Salem, le 1er centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. Grâce à la seule contribution de Smart Salem, Visiomed "devrait atteindre un nouveau record de chiffre d'affaires consolidé en 2022, au-delà du niveau réalisé en 2020 (19 ME)".

Park Partners considère que la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise ne reflète pas la valeur réelle de ses actifs ni son potentiel, et elle a donc décidé de conserver les titres issus des dernières conversions d'obligations souscrites. À ce jour et à la connaissance de la Société, Park Partners détient 48,9% du capital de Visiomed et s'inscrit comme "un actionnaire de référence dans une logique d'investisseur de long terme afin de révéler la valeur de son investissement". Park Partners soutient également l'arrêt du recours au contrat de financement en OCABSA conformément à l'engagement pris par Visiomed et souhaite enrichir la gouvernance de l'entreprise afin de contribuer à révéler sa valeur intrinsèque. Park Partners a proposé la nomination de 4 nouveaux administrateurs au conseil d'administration de Visiomed. Ces nominations, qui ont été agréées par le conseil d'administration, seront soumises au vote des actionnaires.