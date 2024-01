Visiomed : dynamisme de l'activité de Smart Salem au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Visiomed présente l'activité de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, au 4ème trimestre 2023 et pour l'exercice 2023. Smart Salem confirme ainsi "la trajectoire de croissance enclenchée par l'ouverture de son troisième centre médical en mars 2023, le lancement de l'activité de Bilans de santé personnalisé en avril 2023 et la structuration des fonctions marketing et commerciales". Après une croissance en volume de 34% lors du premier semestre 2023 et de 55% au troisième trimestre, l'activité Medical Fitness (test médical obligatoire pour l'obtention d'un visa de travail et de résidence) a atteint un record de 34.662 tests au 4ème trimestre 2023 soit une croissance en volume de 35% par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'activité Medical Fitness atteint 120.455 tests sur l'ensemble de l'année 2023, en croissance de 39% par rapport à 2022. Avec la contribution de l'activité Bilans de santé, le nombre total de tests médicaux réalisés dans les centres Smart Salem a augmenté de 38% au 4ème trimestre 2023 par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 41% sur l'année 2023.

"Trimestre après trimestre, le dynamisme de l'activité de nos centres médicaux atteste de la justesse de la stratégie de recentrage de Visiomed Group autour de Smart Salem. Le Groupe dispose de solides perspectives de développement commercial sur son périmètre existant à Dubaï, en attendant la contribution de notre futur centre en Arabie Saoudite dont nous venons de dévoiler l'emplacement et qui ouvrira ses portes en 2024", indique Thomas Picquette, le directeur général de Visiomed.