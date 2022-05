Visiomed : diagnostic complet pour BewellConnect

(Boursier.com) — Visiomed présente son plan stratégique. Autour d'une gouvernance renouvelée en avril 2022 et expérimentée et de valeurs fortes (innovation, agilité, simplicité), le groupe affiche sa vision : mettre les nouvelles technologies et la prévention au centre de l'offre de santé. S'appuyant sur son actionnaire de référence, la société d'investissement Park Partners GP, un accès aux financements traditionnels non-dilutifs désormais possible grâce à un bilan sans dette financière et une activité devenue profitable (Ebitda consolidé de 0,5 ME au 2nd semestre 2021), Visiomed entend accélérer sa création de valeur grâce à 3 axes forts, la croissance de ses filiales, des acquisitions structurantes et l'activation des synergies au sein du groupe.

Porté par une nouvelle équipe, Smart Salem (filiale à 100% de Visiomed exploitant l'unique centre médical digitalisé à Dubaï) affiche ainsi un objectif de croissance important sur son coeur de métier "Medical Fitness". Grâce notamment à l'ouverture du second centre "INDEX" en août 2022, Smart Salem devrait afficher un chiffre d'affaires pro forma 2022 de 22,2 ME et un Ebitda pro forma de 12,2 ME, soit un taux de marge de 55%.

Les performances erratiques et les pertes de BewellConnect (filiale de Visiomed proposant des solutions de santé connectée) incitent le management à la réalisation d'un diagnostic complet et à une réflexion sur le redéploiement de la société, avec en arrière-plan un travail de fond sur la maîtrise de coûts.

Le groupe est désormais focalisé sur les chantiers présentés autour de ces trois axes stratégiques, communiquera régulièrement sur ses avancées et proposera dès que possible une ambition financière consolidée pour l'exercice 2022.