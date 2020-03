Visiomed : des comptes 2019 encore lourdement déficitaires

(Boursier.com) — Les comptes 2019 de Visiomed font apparaître un excédent brut d'exploitation stable, à -17,3 ME, grâce aux premiers effets des mesures de réduction des coûts mises en oeuvre par la nouvelle Direction qui se sont traduites par une réduction des dépenses d'exploitation de 2,6 ME sur le deuxième semestre 2019 comparé au premier semestre 2019.

En revanche, le résultat d'exploitation est lourdement affecté par d'importantes provisions enregistrées pour couvrir des risques identifiés par la nouvelle Direction au cours des derniers mois (essentiellement des litiges en cours) pour 2,5 ME. Le montant total des dotations aux amortissements et provisions est ainsi passé en un an de 1,2 ME à 4,5 ME. Il en ressort un résultat d'exploitation de -21,8 ME. Le résultat net, intégrant 3,8 ME de charges exceptionnelles additionnelles (contentieux avec l'ancienne Direction et protocole de résiliation du contrat de financement dilutif par OCABSA), s'élève à -24,4 ME.

Le chiffre d'affaires était de 10,2 ME, contre 8,7 ME en 2018. Le segment de la santé connectée a généré 1,1 ME de revenus sur l'exercice, soit une multiplication par près de 3 par rapport au niveau de 2018 (0,4 ME) malgré l'arrêt de certaines activités jugées non stratégiques et les changements de stratégie commerciale.

Visiomed entend communiquer prochainement sur les prochaines étapes de l'exécution de sa feuille de route et sur ses perspectives de développement.