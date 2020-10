Visiomed dans les starting-blocks pour les tests antigéniques

(Boursier.com) — Visiomed a conclu un avenant au contrat de distribution exclusif, signé au 1er semestre 2020 avec le laboratoire chinois LiClear Biotech, pour étendre le partenariat aux tests antigéniques de diagnostic rapide de la COVID-19. Le Groupe a d'ores et déjà enregistré ses premières commandes.

Les tests antigéniques détectent la présence du virus ou de fragments de virus SARS-CoV¬2. Comme les tests par RT-PCR, ils permettent le diagnostic précoce des maladies dès la phase aiguë et permettent de répondre à la question de l'affection des patients, dans un délai rapide.

Les tests de détection rapide de la COVID-19 développés par LiClear Biotech permettent de détecter, en 15 minutes et sans équipement spécifique, la présence du virus à partir d'un simple prélèvement nasopharyngé et peuvent être utilisés dans des configurations très variées et hors laboratoires.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis favorable à l'utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasopharyngé et oropharyngé chez les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux sèche, perte de l'odorat ou du goût, etc.).

Les tests antigéniques développés par LiClear Biotech sont des dispositifs médicaux disposant du marquage CE dont la demande d'enregistrement en vue de leur commercialisation en France a été transmise à l'Autorité nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Une première commande a d'ores et déjà été enregistrée pour une livraison dans un État membre de l'Union européenne et "des discussions sont en cours avec plusieurs clients potentiels, en France et à l'international, pour plusieurs centaines de milliers de lots".

La disponibilité des premiers kits est prévue pour début novembre.