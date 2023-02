Visiomed : crée une co-entreprise avec deux partenaires en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Visiomed Group a signé d'une lettre d'intention (LOI) et est entré en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications Co. (Abrar) annoncée en novembre 2022.

Dans ce cadre, Visiomed Group crée une co-entreprise avec ses deux puissants partenaires, Abrar et Al-Ghazzawi Group. La phase de constitution de la co-entreprise regroupera les activités saoudiennes de Visiomed Group, en association avec Abrar et Al-Ghazzawi Group, est lancée. A la suite de la récente signature d'un pacte d'actionnaires, annoncée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2022, les licences d'activité ont été demandées. Ces licences permettront de se positionner sur les marchés de la prévention, du diagnostic et du dépistage médical à grande échelle, activités clés de Visiomed Group déjà développées avec succès à Dubaï via Smart Salem.

La société sera détenue à 59% par Visiomed Group, à 36% par Abrar et à 5% par Al-Ghazzawi Group.

Visiomed apportera son expertise dans le secteur de la santé et de la prévention (analyse médicale, radiologie, analyse et traitement de données), ainsi que son expérience dans le déploiement de centres médicaux innovants.

Abrar et Al-Ghazzawi Group, en tant que groupes industriels extrêmement ancrés sur le territoire saoudien, joueront un rôle clé dans l'implantation de la co-entreprise par leur implication avec les parties prenantes locales (sanitaires, immobilier et infrastructures, administratives, juridiques et financières).

La société sera, pour cette phase initiale, capitalisée par ses actionnaires sur fonds propres (125 kE dont 74 kE pour Visiomed Group), avant l'affinement d'un plan de financement global du projet, intégrant notamment des ressources bancaires locales, pour assurer son développement.

Les segments ciblés en priorité seront les Iqama Medical Tests (Medical Fitness), les tests de santé liés aux renouvellements d'assurance (un marché représentant près de 3,5 millions de tests par an en Arabie Saoudite) et les bilans de prévention médicale.

L'objectif est d'ouvrir en 2023 un premier centre médical à Riyadh au coeur du quartier financier, le King Abdullah Financial District (KAFD). S'étalant aujourd'hui sur 1,6 million de m2 et fort de plus de 80 bâtiments, dont près de 60 tours de bureaux, KAFD jouit d'une forte densité d'employés et résidents et représente un emplacement stratégique pour l'entrée de Visiomed Group sur le marché saoudien.