Visiomed : coup de coeur ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiomed annonce que la mini station de télémédecine VisioCheck de BewellConnect a été retenu par l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France pour équiper l'hôpital de demain et a été sélectionné par la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) qui en fait son "coup de coeur" dans la catégorie médecine ambulatoire.

L'Agence Régionale de Santé Ile-de France a réalisé une étude approfondie des solutions innovantes existantes en France et à l'international autour du thème 'l'hôpital de demain'. Au terme de six mois d'études, 20 innovations technologiques et/ou organisationnelles ont été retenues sur plus de 120 repérées dont le VisioCheck. Ces innovations donnent à voir ce que pourrait être l'hôpital demain en se focalisant sur quatre grandes thématiques, à savoir les blocs opératoires et la filière chirurgicale, la logistique hôtelière technique et médico-technique, la médecine ambulatoire et les urgences. En outre, VisioCheck a été retenu comme le coup de coeur des représentants d'usagers de la CRSA dans la catégorie médecine ambulatoire.