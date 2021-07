Visiomed corrige, politique d'acquisitions validée

(Boursier.com) — Visiomed chute de 12,4%, alors que ses actionnaires, réunis hier en Assemblée Générale Extraordinaire, ont voté les autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du financement permettant de mettre en oeuvre la politique d'acquisitions annoncée le 16 février 2021. Ce financement en fonds propres, sous la forme d'une émission d'OCABSA intégralement réservée à Park Capital, peut atteindre un maximum de 180 ME brut et a d'ores et déjà permis de lever 10 ME. Dans ce cadre, Visiomed confirme travailler sur plusieurs opportunités d'investissements dont le rapprochement avec ELNA Médical, plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, et la prise de contrôle de Smart Salem, unique centre médical digitalisé et réglementé de Dubaï.

Concernant ELNA Médical, l'audit juridique et financier par Visiomed est toujours en cours et les parties poursuivent en parallèle leurs discussions relatives à la conclusion des accords stratégiques de coopération. Concernant Smart Salem, les audits financiers sont finalisés. Visiomed informera le marché de toutes avancées dans ces dossiers, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.