Visiomed : contrat de télémédecine avec Sagéo Services

(Boursier.com) — Visiomed a annoncé la signature d'un accord-cadre avec la société Sagéo Services pour la mise en place de solutions de télémédecine/téléconsultation dans le cadre de ses projets de création de nouvelles maisons et centres de santé pluridisciplinaires connectées.

Visiomed explique que Sagéo Services déploie sur les territoires urbains comme ruraux, des maisons et centres de santé pluriprofessionnels spécifiquement conçus pour accompagner les transformations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans la médecine de ville. Les aménagements innovants et la digitalisation des espaces ont été façonnés pour apporter une réponse aux besoins des professionnels médicaux, paramédicaux et des patients. Ils facilitent l'exercice collectif de la médecine, l'accueil et la coordination des soins avec l'écosystème de santé.

Ces maisons ou centres seront équipés de solutions de télémédecine BewellConnect, filiale de santé connectée du groupe Visiomed, permettant de couvrir différents usages allant de la capture et centralisation de paramètres physiologiques dans le cadre de rendez-vous physiques, de suivi de patient à domicile mais également de téléconsultations avec des médecins spécialistes.

Visiomed parle d'une opportunité commerciale de quelques millions d'euros sur 5 ans pour BewellConnect.