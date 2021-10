Visiomed : BewellConnect signe 2 nouveaux clients sur le segment de l'assistance

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce que sa filiale BewellConnect a enregistré ses premières commandes émanant d'EuropAssistance, première société de services proposant une protection aux personnes voyageant à l'étranger, et de Medical Flight & Escort, principal opérateur d'évacuations sanitaires aériennes aux Caraïbes, suite à deux tests concluants.

Ces deux nouveaux clients ont identifié et qualifié VisioCheck, la solution mobile de téléconsultation inventée par BewellConnect, comme une nouvelle solution pertinente pour accompagner l'évacuation d'un patient.

Donald Petrus, Président de Medical Flight & Escort, explique son choix ainsi : "lors du transport aérien du patient, la nécessité de surveiller ses constantes vitales dans un environnement exigu et pas toujours équipé médicalement n'est pas simple. Le VisioCheck - la solution mobile de téléconsultation inventée par BewellConnect - répond parfaitement à ce besoin car c'est aussi un petit moniteur multiparamétrique facile à glisser dans la mallette d'intervention qui permet en outre de récupérer toutes les données enregistrées pendant le vol et les transmettre si besoin".

De façon générale, la solution présente 2 cas d'usage :

Sur le lieu de l'incident, VisioCheck permet de mesurer les constantes vitales du patient et d'engager une téléexpertise en vue de décider d'évacuer ou non le patient ;

En cours d'évacuation, VisioCheck offre la possibilité de suivre l'évolution des constantes vitales grâce à un monitorage continu jusqu'à l'arrivée au centre de soins.

Durant la phase pré-commerciale, BewellConnect a pu démontrer l'intérêt du VisioCheck, dans ces deux configurations, notamment pour des évacuations en Océanie et aux Antilles.

Ces nouveaux cas d'usage dans le domaine de la santé connectée, validées par des acteurs reconnus du marché de l'assistance, ouvrent de nouvelles opportunités commerciales pour BewellConnect. À ce titre, le marché des évacuations sanitaires représente quelque 55.000 cas par an (source : communication sur l'activité d'assistance par le Syndicat National des Sociétés d'Assistance (SNSA).

Selon Serge Morelli, Administrateur de VISIOMED GROUP et Président du SNSA, "le potentiel commercial de VisioCheck va bien au-delà du seul segment direct de l'assistance. La possibilité d'utiliser VisioCheck lors d'évacuations sanitaires peut très facilement être extrapolée à tous les vols commerciaux. Nous pouvons ainsi fournir une solution pratique et abordable pour l'ensemble des compagnies aériennes afin de réaliser une téléexpertise à distance et monitorer les constantes vitales du passager malade pour le reste du vol. D'après l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), environ 10 millions de voyageurs par an présentent un problème de santé en voyage. C'est donc un enjeu colossal de santé et un service à très forte valeur ajoutée pour les passagers des compagnies qui seront les premières à s'équiper."