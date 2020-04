Visiomed a fortement abaissé son seuil de rentabilité

(Boursier.com) — Visiomed anticipe des dépenses d'exploitation de l'ordre de 5 ME en année pleine à partir du printemps 2020, contre plus de 20 ME sur l'année 2019.

Visiomed explique avoir abaissé fortement le seuil de rentabilité de l'entreprise.

L'effectif total de la société est ainsi passé de 132 collaborateurs au 30 juin 2019 à 38 au 31 mars 2020. Visiomed vient également d'acter le déménagement de son siège social pour installer ses équipes sur un nouveau site en Ile-de-France dès la fin de la période de confinement. Cette décision permettra de générer une économie de 0,6 ME en année pleine.

Côté finances, la société dispose, au 31 mars, d'une trésorerie nette positive de 5,9 ME, à comparer à seulement 1,4 ME au 30 juin 2019 lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe de Direction.