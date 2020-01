Visiomed a finalisé la cession partielle de ses activités en santé familiale

Crédit photo © Visiomed

(Boursier.com) — Le groupe Visiomed a finalisé la cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe (hors dermocosmétique) à la société Biosynex le 31 décembre 2019. Cette activité, qui regroupe 40 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 ME au cours du 1er semestre 2019. Cette transaction a généré un flux net de trésorerie de 5,6 ME.

A la suite de cette opération, le Groupe poursuit l'exécution de sa feuille de route avec les 3 axes prioritaires suivants :

- accélérer la mise en oeuvre des mesures visant à assainir sa structure financière, notamment pour faire face au passif présent au 30 juin 2019.

- poursuivre les efforts de réduction des coûts et de rationalisation de l'organisation sur la base du nouveau périmètre d'activité. Sur la base des chiffres du 1er semestre 2019, cette opération entraine une réduction de 3,4 ME des charges d'exploitation semestrielles.

- focaliser les efforts humains et financiers sur les activités de santé connectée.