Visiomed : 20 ME de commandes "Covid-19"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visiomed a enregistré un total de plus de 20 ME de commandes fermes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Dans le cadre de la commande de 8 millions de masques de protection N95 annoncée le 21 avril, Visiomed a procédé aux premières livraisons à compter du 1er mai. À elle seule, cette commande initiée par le gouvernement français représente un montant supérieur à 10 ME.