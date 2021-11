Visiodent : sortie de la cote en vue !

(Boursier.com) — Visiodent propose une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au prix de 3 euros par action, contre un dernier cours coté de 2,6 euros. Visiodent et la société HIVISTA, agissant de concert avec Monsieur Morgan Ohnona, s'engagent irrévocablement à offrir aux actionnaires de la société Visiodent d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 3 euros par action payable exclusivement en numéraire. A la date du dépôt du Projet de Note d'Information, les Co-Initiateurs, agissant de concert avec Monsieur Morgan Ohnona, détiennent directement 4 240 184 actions et 8 334 504 droits de vote de la Société soit 94,33% du capital et 97,02% des droits de vote. Le projet d'Offre porte sur la totalité des actions non détenues, directement ou indirectement, soit à la date de dépôt du projet d'Offre, un total de 254 817 actions, représentant 5,67% du capital et 2,98% des droits.

Un calendrier est proposé à titre indicatif :

- 19 novembre 2021 : dépôt du projet d'Offre Publique de Retrait et du Projet de Note d'Information des Co-Initiateurs auprès de l'AMF ;

- 13 décembre : dépôt par la Société du projet de note en réponse de la Société auprès de l'AMF (comprenant l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société et le rapport de l'Expert Indépendant) ;

- 4 janvier 2022 : déclaration de conformité de l'Offre par l'AMF emportant visa de la note d'information et de la note en réponse et mise à disposition du public des notes visées.