Visiodent : offre de retrait en vue

(Boursier.com) — Visiodent a déposé auprès de l'AMF le projet de note en réponse dans le cadre du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Visiodent, initiée par les sociétés groupe Visiodent et Hivista, agissant de concert avec M. Morgan Ohnona.

Le concert s'est engagé irrévocablement auprès des actionnaires de Visiodent, à acquérir la totalité de leurs actions au prix de 3 euros par action payable exclusivement en numéraire, dans le cadre de l'offre publique de retrait, qui sera suivie d'un retrait obligatoire.

L'offre vise la totalité des actions de la société non encore détenues par les co-Initiateurs agissant de concert avec Morgan Ohnona, soit 254.817 actions, représentant 5,67% du capital et 2,98% des droits de vote de la société, étant rappelé les co-Initiateurs détiennent de concert directement 4.240.184 actions et 8.334.504 droits de vote de la Société, soit 94,33% du capital et 97,02% des droits de vote de Visiodent.

L'offre sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, à compter de l'ouverture de l'offre.

Il est précisé que cette offre s'inscrit dans une logique de poursuite des activités de la société dans la continuité de la stratégie actuellement mise en oeuvre. Elle n'entraînera pas de changement au sein des organes sociaux et de direction de la société, ni aucune fusion ou réorganisation juridique.

Le Conseil d'administration recommande par conséquent aux actionnaires qui souhaiteraient bénéficier d'une liquidité immédiate d'apporter leurs actions à l'offre. Il est précisé que les actions non apportées seront transférées aux co-Initiateurs dans le cadre du retrait obligatoire qui sera mis en oeuvre à l'issue de l'offre publique de retrait.

"Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notre opinion est que le prix de 3 euros par action Visiodent proposé dans le cadre de l'offre publique de retrait suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de la société", indique le Conseil d'administration de Visiodent.