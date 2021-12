Visiativ : une première...

(Boursier.com) — Les résultats de la 13ème campagne Gaïa Rating ont permis de mesurer les nouveaux progrès accomplis par Visiativ en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Pour la 1ère année, l'entreprise figure dans le classement Gaïa Research, qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementale, sociale et en matière de gouvernance.

A l'issue de la campagne 2021, Visiativ a obtenu une note générale de 79/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel de Visiativ (73 sociétés affiliées au secteur Technologies de l'information) de 55/100. La note de Visiativ s'inscrit en nette progression sur cette campagne 2021, contre 66/100 lors de l'édition précédente et 50/100 en 2019.

Visiativ se positionne parmi les sociétés les plus vertueuses et performantes sur le plan extra-financier, en se classant notamment en 10e position des sociétés réalisant entre 150 ME et 500 ME de chiffre d'affaires (83 entreprises).

Rappelons que Gaïa Research évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 170 critères pour la France et 75 critères pour l'Europe, réparti en 4 piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes (ESG-PPE). Sur l'ensemble des critères les notes de Visiativ sont en amélioration et s'inscrivent au-delà du benchmark sectoriel, en particulier sur les piliers Environnement (note Visiativ de 88/100 pour une note moyenne de la catégorie de 51/100) et Social (note Visiativ de 80/100 pour une note moyenne de la catégorie de 55/100).