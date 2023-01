Visiativ : un 4ème trimestre 2022 record

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Visiativ affiche un chiffre d'affaires de 258,7 ME, en croissance de +21%. A périmètre et taux de change constants, la progression s'est établie à +11%, marquant ainsi une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble des activités (SOFTWARE +11% et CONSULTING +12%).

Visiativ a réalisé un 4ème trimestre 2022 record avec un chiffre d'affaires consolidé de 100,7 ME, en forte progression de +25% dont +13% en organique. Pour la première fois, Visiativ dépasse le seuil des 100 ME de facturations en un trimestre.

Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) croissent de +22% sur l'exercice (+12% à périmètre et change constants), et représentent 67% du chiffre d'affaires à fin décembre. Les abonnements SaaS progressent fortement sur l'année : l'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit à 27,4 ME au 31 décembre 2022, en croissance de +37% (+23% en organique1).

Visiativ indique aborder l'exercice 2023 avec une bonne visibilité et réitère sa confiance dans l'atteinte des objectifs du plan stratégique CATALYST, avec notamment un EBITDA de 30 ME en 2023.